В Еманжелинске осудили экс-главврача городской больницы за растрату

На протяжении полутора лет должностное лицо распоряжалось бюджетом медицинского учреждения по своему усмотрению.

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В Еманжелинске Челябинской области осудили бывшего главного врача городской больницы. Мужчина распоряжался бюджетом учреждения в своих интересах. Подробнее сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Известно, что в период с апреля 2015 года по декабрь 2016 года экс-главврач государственного учреждения «Городская больница № 1 Еманжелинска» несколько раз оплачивал наложенные на должностных лиц больницы контролирующими органами административные штрафы из бюджета медицинского учреждения. При этом осуждённый знал, что данные штрафы подлежат оплате за счёт личных средств сотрудников.

«Преступными действиями осуждённым причинен материальный ущерб медицинскому учреждению на общую сумму 200 тысяч рублей, который добровольно возмещен в ходе судебного следствия»,— рассказали в ведомстве.

Экс-главврачу вынесли приговор по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Мошенник получил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев.