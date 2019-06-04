/ Стрельбу на территории школы устроили в Челябинской области

По факту инцидента полиция проводит проверку.

В Магнитогорске жители города устроили импровизированный тир в парке школы. Компания молодых людей стреляла из пистолета, насторожив этим прохожих. Один из них снял видео, кадры которого попали в сообщество «Черное&Белое Магнитогорск» во «Вконтакте».

Гуляли с детьми и собачкой, а вот эти особы стреляют с пистолета. — прокомментировал видеозапись автор ролика.

После того, как стреляющие заметили камеру, они поспешили скрыться. Как рассказали сайту «Первый областной» в УМВД России по Магнитогорску, сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Однозначно сотрудники полиции проверяют данную информацию, устанавливают свидетелей и очевидцев. В ходе проверки будут установлены все очевидцы произошедшего. На данный момент подробностей нет. — рассказала сайту «Первый областной» начальник пресс-службы УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

В полиции подчеркнули, что взяли дело на контроль сразу после того, как появилась информация.

Пользователи сети предполагают, что в руках у женщины пневматическое оружие, разрешение на которое не требуется.