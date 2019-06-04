Следственный комитет опубликовал фоторобот подозреваемого в смерти магнитогорского журналиста

Следственный комитет России по Магнитогорску приступил к поиску подозреваемого по делу журналиста Михаила Скуридина, который стал жертвой дорожного конфликта в центре города. Как рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя регионального СК Валентин Ведерников, фоторобот был составлен со слов одного из очевидцев инцидента.

Допрошенный непосредственный очевидец совершения преступления указал приметы преступника: 35-40 лет, славянской внешности, рост около 175 см, цвет волос светлый, короткостриженый, в средней части головы залысина, передвигался на автомобиле «Киа Спортейдж» серого цвета. Со слов очевидца составлен фоторобот. — прокомментировал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

Напомним, Михаил Скуридин стал жертвой дорожного конфликта в конце марта 2019 года. Журналист вступил в перепалку с автомобилистом на перекресте недалеко от торгового центра «Гостиный двор», после чего водитель нанес ему удар по голове. Михаил Скуридин был доставлен в больницу, однако скончался в конце мая.