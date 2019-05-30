/ «Хендэ» и «Шевроле» столкнулись «лоб в лоб» в Магнитогорске

Водитель корейской иномарки скончался.

Два человека пострадали в утреннем ДТП в Магнитогорске. Происшествие случилось сегодня, 30 мая, на шоссе Космонавтов, которое находится на въезде в город металлургов.

На шоссе Космонавтов в Магнитогорске столкнулись «Хендэ» и «Шевроле». 35-летний водитель «Хендэ» скончался, водитель второй иномарки госпитализирован. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Магнитогорска.

На кадрах с места аварии видно, что машины столкнулись «лоб в лоб». Пользователи паблика «На дорогах Магнитки», где изначально и появилась информация об аварии, предположили, что один из автовладельцев нарушил правила обгона.

Отметим, что на данный момент все обстоятельства ДТП устанавливаются.