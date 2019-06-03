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/ Жительница Магнитогорска чуть не провалилась в канализационный люк

Жительница Магнитогорска чуть не провалилась в канализационный люк

От падения на металлические штыри женщину спас собственный сын.
сегодня в 18:36
  |  Происшествия

В Магнитогорске сын спас маму от падения в канализационный люк. Инцидент, о котором родственник пострадавшей женщины рассказал в социальных сетях, произошел в воскресенье, 2 июня. По словам мужчины, это произошло, когда он вместе с мамой гулял через парк на Сиреневом проезде.

Мама, заговорившими со мной, наступает неожиданно на него, а люк оказался сломанным без язычков, которые его держат, и уходит до пояса тела вниз, успев при этом повиснуть на руках. Ободрав себе одну сторону тела, поранив ноги, она повисает между пропастью и землёй, где вдобавок ко всему люк зажимает ей одну ногу. Это ладно, что она была не одна, и я успел схватить ее и удерживать какое-то время! Одна бы она не смогла справиться! После того как получилось её вытащить, там было зрелище. Не из хороших. — рассказал житель Магнитогорска Матвей Аксенов в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «Вокнтакте».

По словам Матвея Аксенова, под люком находится лестница, которая ведет к воде, а посредине торчат два пруда арматуры. Магнитогрец боится, что они могут стать опасностью для детей и невнимательных прохожих.

Никто не застрахован от таких бед по халатности наших жилищных служб. После разговора с соседями, которые подошли вдобавок, выяснилось, что это не первый случай за последний месяц, падения жителей этого квартала в этот люк. Они пояснили, что пострадавшие обращались в ЖКХ, которые отказались от этого люка и ответственности за его опасность, сославшись, что на этой территории, в чьём ведомстве это люк, существует другое, второе ЖКХ! — пишет Матвей Аксенов.

Сын пострадавшей женщины просит жителей близлежащих домов разобраться с проблемным люком и привлечь ответственных за обслуживание данного люка сотрудников ЖКХ. В комментариях к посту жители Магнитогорска советуют Матвею Аксенову и его маме сделать медицинское заключение и подать на ответственную организацию в суд.

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Комментарии

Наталья
21:32, 03.06.2019
Мдэ-е-е... "два пруДа арматуры", это действительно страшное зрелище для "магнитогрец"ов. И тем печальнее, что это новостной ОБЛАСТНОЙ КАНАЛ!!!!!

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