/ Мужчина устроил стрельбу в продуктовом магазине Нязепетровска

Южноуралец не желал оплачивать покупки.

Накануне вечером в одной из торговых точек Нязепетровска произошла стрельба. Ее инициатором стал мужчина с ружьем. После разбоя южноуралец забрал с собой еду и алкоголь, а затем скрылся.

Следственно-оперативная группа незамедлительно прибыла на место происшествия и приступила к розыску подозреваемого. В кратчайшие сроки была установлена личность и местонахождение мужчины — он скрылся в лесном массиве. В результате слаженных действий полицейских местный житель задержан. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Стрелком оказался местный житель. При нем, помимо ружья 12 калибра, нашли патроны, нож и похищенное. Сейчас 45-летний мужчина из поселка Серный ключ помещен в изолятор. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Максимальные санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.