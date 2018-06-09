/ Предъявлено обвинение челябинцу, обстрелявшему школьников

Следователи ходатайствуют о заключении под домашний арест.

41-летнему челябинцу предъявили обвинение по статье «хулиганство, совершенное с применением оружия». Он в состоянии алкогольного опьянения накануне, 8 июня, выстрелил в 12-летних школьников, которые забрались на крышу его гаража рядом с гимназией № 63. В результате травмы получил один ребенок. Родители мальчика отказались от госпитализации.

Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается. — уточнили в СУ СКР по Челябинской области.

Ранее сайту «Первый областной» стало известно, что жертвами обвиняемого уже становились несколько молодых людей. По словам соседей челябинца, однажды он открыл стрельбу по парням, которые попросили у него закурить. Пострадавшие отделались синяками и не обращались в полицию.