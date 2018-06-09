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/ Челябинца, обстрелявшего школьников,отправили под домашний арест

Челябинца, обстрелявшего школьников,отправили под домашний арест

Решение принял Центральный районный суд.
сегодня в 22:15
  |  Общество

В отношении 41-летнего челябинца, который накануне, 8 июня, выстрелил в школьников из пневматического оружия, избрали меру пресечения. В Центральном районном суде его отпустили под домашний арест на два месяца. Отбывать наказание он будет со специальным браслетом и без интернета, передает корреспондент сайта «Первый областной» с места событий. Ранее именно о такой мере пресечения ходатайствовали следователи.

Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается. — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

В ходе заседания челябинец признал свою вину и раскаялся. Он также упомянул, что готов компенсировать последствия содеянного материально.

Напомним, 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в 12-летних детей, которые залезли на крышу его гаража. Инцидент происходил возле гимназии № 63. Родители пострадавшего отказались от госпитализации. У ребенка от выстрелов остались ссадины. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное с применением оружия». Сайту «Первый областной» стало известно, что жертвами обвиняемого уже становились несколько молодых людей. По словам соседей челябинца, однажды он открыл стрельбу по парням, которые попросили у него закурить. Пострадавшие отделались синяками и не обращались в полицию.

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