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/ Пальнувший в детей челябинец ранее уже стрелял по школьникам

Пальнувший в детей челябинец ранее уже стрелял по школьникам

Неуравновешенный стрелок живет рядом с гимназией.
сегодня в 18:48
  |  Происшествия

41-летний мужчина, который сегодня, 8 июня, выстрелил в 12-летних детей, уже несколько раз становился участником подобных инцидентов. По словам челябинцев, проживающих рядом, он часто носит с собой пистолет и пользуется им по любому поводу. Вывести его из себя удается случайным прохожим совершенно безобидными фразами. Ученик гимназии, рядом с которой произошло ЧП, рассказал сайту «Первый областной» о том, что от выстрелов ранее пострадали двое его друзей. Им удалось отделаться синяками и ссадинами, в полицию молодые люди не обратились.

Такое происходило уже как минимум два раза. В один из случаев была зима, вечером двое моих друзей сидели во дворе, захотели покурить, увидели мужчину и попросили у него сигареты. Он спросил, не маловаты ли они. Когда ребята ответили, что им уже есть 18, тот достал из кармана пистолет. Сначала он выстрелил в упор, они начали бежать, и он стрелял вдогонку. — рассказал сайту «Первый областной» челябинец Олег.

От выстрелов юношей защитила теплая одежда. Под удар, по их словам, ранее уже попадали припаркованные во дворе автомобили. По некоторым данным, за это стрелку пришлось выплатить штраф.

Напомним, сегодня, 8 июня, 12 летний ребенок пострадал от выстрела 41-летнего мужчины. Ему не понравилось, что дети залезли на его гараж. Все произошло рядом с гимназией № 63. У школьника зафиксировали ссадины, госпитализация не потребовалась. Стрелок задержан, возбуждено уголовное дело.

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