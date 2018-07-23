/ Полиция заинтересовалась свадьбой со стрельбой в Магнитогорске

Правоохранители хотят установить личность хулигана.

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Свадебный кортеж, изрядно «пошумевший» в Магнитогорске, стал причиной полицейской проверки. Веселящиеся в машинах гости решили обратить внимание горожан на торжество, применив оружие. Они несколько раз пальнули в воздух, предположительно, из пистолета. Это снял видеорегистратор двигавшегося перпендикулярно автомобиля. На записи даже видна рука стреляющего: она высовывается из окна тонированного авто. Видео сразу же разлетелось в соцсетях, вызвав ажиотаж среди магнитогорцев. Поддерживающих такое свадебное веселье молодых оказались единицы. Информация о произошедшем дошла до полиции.

По факту публикации УМВД России по городу Магнитогорску организована проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, а также личности. — прокомментировали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

Действия гостя, участвовавшего в движении свадебного кортежа, попадают под статью «Хулиганство» УК РФ. За нее предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

Добавим, что стрельбу на магнитогорской свадьбе сравнили с торжеством у народов Кавказа. Иногда во время передвижения свадебных колонн там позволяют себе сделать очередь выстрелов. Так подается сигнал, что невесту везут на выданье.