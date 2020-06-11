9-летняя девочка погибла в аварии с мотоциклом в Челябинской области

ГИБДД устанавливают причину опрокидывания «железного коня».

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В вечернее время среды, 10 июня, на 29 км дороги Нововоронинский — Новоозерный — Сабановский — Бабарыкинский в Верхнеуральском районе 47-летний мужчина не справился с управлением мотоцикла Ява 350. Водитель двигался по полю вдоль основной дороги и перевернулся.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения, был госпитализирован, а его 9-летняя пассажирка от полученных травм скончалась при транспортировке в медицинское учреждение», — рассказали "Первому областному в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

В ходе разбора ДТП было инспекторы ГИБДД выяснили, что водительский стаж мужчины составлял более 30 лет, он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.