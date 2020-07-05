Серьёзная авария с участием такси произошла в Челябинске

Очевидцы сообщили о нескольких пострадавших.

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Минувшим вечером в Челябинске произошла серьёзная авария с участием такси, в результате которой автомобиль перевернулся. Очевидцы в социальных сетях сообщили о пострадавших.

«Серьёзная авария на пересечении Блюхера и Дарвина после кругового движения в сторону выезда из города. Автомобиль перевернулся, повреждения сильнейшие. Спасатели вытаскивали девушку из машины и на носилках госпитализировали»,— написали в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сайту «Первый областной» подтвердили факт ДТП и уточнили, что авария произошла в 19:46 на улице Блюхера, 69.

«Водитель автомобиля „Лада Веста“ 2001 года рождения не справился с управлением на кольце Дарвина и совершил столкновение с автомобилем „Рено“ под управлением мужчины 1978 года рождения и автомобилем „Лексус“ под управлением мужчины 1983 года рождения. После чего автомобиль „Лада Веста“ совершил опрокидывание. В результате пострадали два пассажира „Лады“: женщина 1972 года рождения была госпитализирована, пассажирке 1964 года рождения назначили амбулаторное лечение»,— рассказали в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.