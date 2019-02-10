/ Кусинские полицейские задержали мужчину с двумя пакетами марихуаны

Подозреваемый рассказал, что хранил наркотик для личного употребления.

До десяти лет лишения свободы грозит 37-летнему жителю Кусы. Полицейские задержали мужчину с двумя пакетами растительного вещества улице Дзержинского. В ходе проведенного исследования выяснилось, что в изъятых у подозреваемого пакетах хранится марихуана, а их общий вес составляет почти 1.5 килограмма.

Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВОД по Челябинской области, сам подозреваемый пояснил, что хранил наркотик для личного употребления. Отмечается, что ранее подозреваемый не привлекался к уголовной ответственности.

Следствием Отдела МВД России по Кусинскому району по факту незаконного оборота наркотика возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

За совершение преступления по данной статьей мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. На данный момент он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.