/ Две иномарки столкнулись в Еткульском районе

Один человек пострадал и был госпитализирован.

Авария с участием иномарок Toyota Camry и Cherry Tiggo произошла на территории Еткульского района, вчера, 5 марта около 16:00. Водитель китайского кроссовера не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «Тойотой», которая ехала в попутном направлении.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Черри», 31-летняя женщина, получила телесные повреждения и была госпитализирована. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Отметим, что кроме женщины в аварии некто не пострадал. На фотографиях с места ДТП отчетливо видны повреждения автомобилией. У японской иномарки сильно разбита задняя часть, отлетел бампер, тогда как у «Черри» разбит левый бок.