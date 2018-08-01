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/ Волонтеры заявили об окончании поисков женщины со шрамом на Южном Урале

Волонтеры заявили об окончании поисков женщины со шрамом на Южном Урале

На розыск женщины ушла почти неделя.
сегодня в 08:31
  |  Происшествия

40-летняя жительница Златоуста вернулась домой. Женщина Сбежавшая шесть дней назад женщина найдена. Прочес местности волонтерами и полицейскими принес свои результаты. Об окончании поисков заявили волонтеры, привлеченные на помощь.

Найден! Жив! Светлана Рамилевна найдена жива, здорова. Поиск окончен. Всем добровольцам, принявшим участие в поисковых мероприятиях, большое спасибо за неравнодушие к чужой жизни. — рассказали сайту «Первый областной» в поисково-спасательном отряде «Перевал».

Родные радуются возвращению «потеряшки» домой.

Огромное спасибо всем, кто переживал, откликнулся и помог нам в поисках сестры! — делится Эля Алымкулова.

Напомним, об исчезновении женщины стало известно 26 июля. Светлана сбежала из дома ночью. Среди особых примет был след от укуса собаки на левом плече. Как рассказали волонтеры, в тот день она была расстроена. Поисковики предполагали самое страшное, поскольку взволнованная женщина в темное время убежала в лес. У нее не было подходящей обуви и удобной одежды для подобных «прогулок».

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