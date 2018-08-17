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/ «Серебряные волонтеры» Южного Урала помогают детям с реабилитацией и учебой

«Серебряные волонтеры» Южного Урала помогают детям с реабилитацией и учебой

Ресурсный центр Магнитогорска развивает несколько проектов.
сегодня в 16:48
  |  Общество

Волонтеры Южного Урала стали победителями конкурса по формированию добровольческих центров для пожилых людей. Магнитогорск и еще 14 городов России выбраны для их создания. Центр займется координацией активных жителей города, вышедших на пенсию.

В России традиционно старшее поколение активно участвуют в общественной деятельности. Став волонтером, человек продолжает применять свой накопленный опыт и профессиональные знания там, где это особо необходимо, — они чувствуют себя нужными, незаменимыми в данной ситуации, что воплощает в жизнь саму идею активного долголетия и повышает качество жизни людей старшего возраста. — прокомментировал Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты России Артем Метелев.

Центр для «серебряных волонтеров» в Магнитогорске основан на базе Дворца спорта имени Ивана Ромазана. В городе активно развивается институт добровольной помощи.

Всего в Магнитогорской Центре около 50 участников. Они помогали на крупных спортивных мероприятиях, начиная с Универсиады в Казани. Сейчас они развивают свои проекты. Чаще всего, волонтеры уделяют внимание детям, заменяя им бабушек и дедушек во время учебы или нахождения в больнице. К ним относятся такие проекты как «Бабушка на час» или «Больничный доктор». — рассказала сайту «Первый областной» заместитель директора АНО «Ассоциации волонтеров Южного Урала» Ольга Еникеева.

Напомним, ранее сайт «Первый областной» рассказывал о координаторе волонтерского корпуса старшего возраста из Магнитогорска. 57-летняя Римма Хаялиева стала волонтером прошедшего в России Чемпионата мира по футболу. Женщина отвечала за встречу болельщиков на стадионе в Казани. Это не первый опыт участия в крупных мероприятиях, до этого жительница Магнитогорска помогала в проведении Олимпийских игр в Сочи, была добровольцем на «Новой волне», общалась с гостями на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

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