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/ Семейное волонтерство станет трендом нового учебного года в Челябинской области

Семейное волонтерство станет трендом нового учебного года в Челябинской области

Что нового ждет южноуральских школьников.
сегодня в 17:57
  |  Общество

Вектор образования на Южном Урале смещается с общих предметов на внеурочные занятия. Одним из популярных направлений становится прикладная деятельность. Именно ей будет уделено большое внимание в новом учебном году. Например, дети и их родители смогут заняться ландшафтным дизайном. Об этом 16 августа во время прямой трансляции рассказали эксперты.

В Челябинской области активно развивается Российское движение школьников. Также по совместным проектам развивается ландшафтный дизайн, который применяется на школьных участках. На этом фоне мы отметили всплеск запросов на семейное волонтерство. — рассказала сайту «Первый областной» ответственный секретарь Совета родителей Челябинской области и Национальной родительской ассоциации Елена Сыркина.

Еще один из трендов нового учебного года — информатизация школ. Совместно с компанией «Ростелеком» правительство области развивает цифровое образование. Упор делается на территории с небольшим количеством населения. Кроме того, министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов отмечает, что с переходом на обучение только в первую смену в регионе заметно выросла потребность в дополнительных местах в школах.

На очереди запуск школ в «Ньютоне» в Челябинске, в Магнитогорске и Сосновском районе. Сразу же замечаем, что меняется образовательный процесс. Это другие площади, другое оборудование, другой формат образовательной деятельности. — продолжает Кузнецов.

Три новые школы будут запущены в 2018 году, еще пять — до 2020 года.

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