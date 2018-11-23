/ Современные дети с недоверием относятся к гаджетам с функцией отслеживания

К таким выводам пришли российские ученые.

Использование следящих гаджетов меняет поведение ребенка, считают ученые. Российские социологи говорят о том, что появление контролирующих устройств, таких как умные часы, может привести к риску утраты самостоятельности и пространственного ориентирования, ограничения познавательной способности, изменения отношений между родителями и ребенком, сообщает газета « Известия » со ссылкой на исследование.

Итоги работы показывают, что современные дети практически лишаются возможности свободного перемещения по городу. Авторы работы утверждают, что это приводит к тому, что ребенок не может самостоятельно ориентироваться в пространстве и отличать безопасные и небезопасные маршруты. Поэтому, выпущенное из-под родительского контроля, чадо будет подвергнуто большей опасности.

Думаю, те, кто желает надеть на ребенка следящие часы, хотят контролировать не только его поведение, но и поведение его окружения: учителя в школе, тренера в секции, друзей на улице и абонентов на телефоне, а в будущем, не исключено, и супруга, и начальника на работе. Если же родители стремятся контролировать буквально каждый шаг своего ребенка, значит, они не воспринимают его как свободную и сознательную личность, не доверяют ему и, скорее всего, не воспитывают в нем ответственности за поступки. — цитируют «Известия» доцента кафедры этики факультета философии МГУ им. М.В. Ломоносова Алексея Скворцова.

Кроме того, согласно результатам исследования, сами дети зачастую против слежки со стороны родителей. Несмотря на то, что ребенок без проблем отвечает на звонки и сообщение от старших, новый виток контроля вызывает недопонимание и обиду. Более того, некоторые родители даже не сообщали ребенку о таком контроле, заранее зная, что это может привести к конфликту.

В планах исследователей — продолжить изучение воздействия современных технологий контроля со стороны детей. Дальнейшие исследования позволят определить роль следящих устройств в трансформации опыта городского пространства.