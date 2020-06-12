Праздничный пирог приготовили златоустовские пекари

Несмотря на эпидемию коронавируса, праздник в Челябинской области в полном разгаре, пусть и без традиционных торжеств.

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Сегодня, 12 июня, отмечается День России. Во многих городах Челябинской области проходят праздничные акции. В Магнитогорске, например, по городу ездит праздничный трамвай, а в Златоусте пекари приготовили исконно русский пирог курник и украсили его российским флагом. За процессом работы наблюдала корреспондент медиахолдинга ОТВ.

Готовили курник по фирменному рецепту в одной из пекарен, расположенной в этнодеревне в настоящей русской избе с настоящей русской печкой. В качестве начинки использовали репчатый лук, куриную грудку и отварной картофель. Но сначала, конечно же, замесили тесто.

«Сначала мы делаем опару. Для этого мы берём немного тёплой воды, сахар и дрожжи. Затем всё перемешиваем и оставляем на 15-20 минут. После этого ложим чуть-чуть маргарина, разбиваем яичко, немного соли и перемешиваем. Затем ложим муку. Снова перемешиваем и отправляем „отдыхать“ на 30-40 минут, прикрывая целлофаном. В этот момент готовим начинку»,— рассказывает пекарь Оксана Белогорова.

Когда тесто подошло, его делят на две части и раскатывают каждую. На одну из них ложат начинку, причём слоями: сначала картофель, потом курочку, а сверху лук. Затем накрывают тестом и смазывают яйцом. Но это ещё не всё. Поскольку сегодня праздник, Оксана решила украсить пирог триколором и надписью «С Днём России!». Триколор выполнен из пищевого красителя, а сама надпись — из майонеза. И затем курник отправился в печь.

«Вообще, курники бывают разными, с самой разнообразной начинкой, на любой вкус. Вместо картофеля может быть рис, вместо курицы — грибы и многое другое. Заказы бывают самые разные»,— делится пекарь.

Но сегодня сотрудники пекарни приготовили традиционный курник. Причём не только вкусный, но и очень красивый.