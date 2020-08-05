«Не помню»: Михаил Ефремов отказался в суде признавать свою вину в ДТП

В Москве прошло очередное заседание.

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В Пресненском суде Москвы сегодня, 5 августа, состоялось очередное заседание по делу о ДТП со смертельным исходом при участии актера Михаила Ефремова.

Артист во время предъявления ему обвинений заявил, что не признает свою вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову.

«Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню», — передает агентство ТАСС слова актера из зала суда.

Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов, сев за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу в районе Смоленской площади в Москве. На «встречке» он столкнулся с фургоном доставки, за рулем которого находился 57-летний курьер Сергей Захаров. Он скончался в больнице на следующий день от полученных травм.

Михаилу Ефремову было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК «Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкции по данной статье подразумевают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.