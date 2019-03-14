/ На трассе М-5 «Урал» из-за снегопада временно ограничено движение

В связи с неблагоприятной погодой, начиная с 11 часов дня сегодня, 14 марта, действует временное ограничение движения грузовых и маршрутных транспортных средств на участке трассы М-5 «Урал». Об этом сайту «Первый областной» рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Ввести с 11:40 14.03.2019 года временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке 1548+651 — км 1871+037 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в связи с опасными погодными условиями. — гласит распорядительный акт учреждения.

В ведомстве отмечают, что время ограничения движения может быть изменено. Для тех, кто оказался в затруднительном положении на трассе в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области, дорожные службы совместно с подразделением ГИБДД задействованы на данном участке дороги. Контроль за обстановкой на дороге осуществляется в постоянном режиме.

Оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов готовы к незамедлительному реагированию в случае ухудшения дорожной обстановки и оказанию всей необходимой помощи участникам движения. Организовано информирование участников движения о причинах временного ограничения движения. Автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок в данном направлении. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

При движении по скользкой дороге МЧС рекомендует соблюдать ряд рекомендации. В частности, движения водителя должными быть более плавными, поскольку даже незначительная резкость может привести к заносу. Также нужно заблаговременно включать указатели поворотов, а при необходимости снижения скорости или остановки нужно предупреждать участников движения заранее. Кроме того, необходимо удерживать увеличенную дистанцию до находящегося впереди транспорта — не менее половины скорости движения.