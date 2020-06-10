Мужчина украл более 20 велосипедов на Северо-западе Челябинска

С их продажи он выручил 160 000 рублей.

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Челибинца подозревают в краже 20 велосипедов. По данным полиции, мужчина воровал средства передвижения с октября 2019 по июнь 2020 года. Общая сумма ущерба составила около 160 000 рублей.



Задержать подозреваемого удалось сотрудникам оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску совместно с оперуполномоченными отдела уголовного розыска отдела полиции «Северо-Западный». Им оказался 42-летний челябинец, ранее судимый за похожие преступления.

«В ходе проведения оперативно-профилактических и розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении данных преступлений. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Похищенные велосипеды злоумышленник сбыл, вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению»,— рассказали сайту «Первый областной» в УМВД России по Челябинску.

В настоящее время оперативники собирают доказательную базу. Отметим, что в районных отделах полиции ранее возбуждали уголовные дела по 1 и 2 частям статьи «Кража». По ней злоумышленнику может грозить от 2 до 5 лет лишения свободы.