50 велопарковок появятся к началу августа в Челябинске

Наталья Котова поручила главам ускорить работу в этом направлении.

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В ходе аппаратного совещания сегодня, 13 июля, глава Челябинска Наталья Котова призвала глав районов ускориться в работе над размещение заявок на обустройство велопарковок. Вопрос их обустройства был поднят еще в марте этого года, в столице Южного Урала готовится обустройство большого велопешеходного моста, который соединит Северо-запад города с центром.

«До 1 августа нам нужно поставить все велопарковки, насколько я поняла их около 50 штук. Некоторые района уже разместили заявки, кто-то еще этого не сделал, возьмите в работу, кто еще этого не сделал и разместите», — распорядилась Наталья Котова.

Напомним, проект велопешеходного моста был начат в марте этого года. Новая трасса для велосипедистов свяжет центр с Северо-западом. Велопарковки будут оборудованы по-новому. Крепить железных коней теперь будут за раму, а не за переднее колесо, как раньше. Это поможет избежать краж.