«Столб пламени до неба»: южноуралец лишился дачи в результате пожара

Причины возгорания устанавливаются.

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Сильный пожар разгорелся в СНТ «Локомотив» в Златоусте. Огнеборцы прибыли на место уже через семь минут. Но к этому моменту деревянный домик уже полыхал. Хозяин в момент ЧП находился не на участке, поэтому что произошло, пояснить не смог. По словам мужчины, в жилище отсутствует печка, а электропроводка исправна.

«Мы стали подходить и увидели открытый огонь очень большой. Столб пламени открытого до неба. Я позвонила в „112“, соседка уже вызвала пожарных. Приехали очень быстро, стали тушить. А что случилось что-то в доме. Пострадавших нет, хозяин подошел вовремя», — рассказывают соседи.

Причины произошедшего предстоит установить специалистам.