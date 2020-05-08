Столб дыма вблизи «Родника» заметили челябинцы

Его видно с отдалённых от ТРК точек.

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Чёрный столб дыма, валящий возле ТРК «Родник», заметили сегодня, 8 мая, жители Челябинска. В середине дня он появился в районе комплекса. Дым виден даже из отдалённых от ТРК точек города.



Челябинцы стали предполагать, что произошёл пожар внутри самого «Родника». Однако в региональном ГУ МЧС успокоили жителей города и сообщили, что горит не ТРК, а камыш на расположенной рядом территории.

«Вблизи ТРК „Родник“ горит камыш 1,5 гектара. На месте 2 единицы техники, 1 — в пути»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.





В ведомстве также подчеркнули, что данное возгорание не представляет никакой угрозы.