Два пожара в одну ночь произошли на ЧМЗ из-за курения

Один человек пострадал.

Послушать 00:00

Причиной сразу двух пожаров в Металлургическом районе Челябинска стала неосторожность при курении. Оба ЧП произошли минувшей ночью.

Около полуночи в десятиэтажке на Балканской вспыхнули вещи, которые находились на балконе первого этажа. Спасатели локализовали и ликвидировали пожар за считанные минуты. Выяснилось, что незадолго до происшествия молодой мужчина курил на балконе. Через несколько минут поступил еще один сигнал — загорелся матрас в квартире на 60 лет Октября. Хозяин квартиры получил ожоги рук, но от госпитализации отказался. Внешне мужчина был похож на человека в сильном алкогольном опьянении. Вероятно, он курил в постели.

«Причиной выше указанных чрезвычайных ситуаций стала человеческая беспечность. Благодаря своевременному обнаружению возгораний и быстрому прибытию противопожарной службы удалось не только сохранить жилье горе-курильщиков, но и не допустить трагедии», — комментируют в пресс-службе регионального МЧС.

Южноуральцам в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.