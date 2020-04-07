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В Челябинске неизвестный напал на девушку прямо у ее подъезда. Инцидент произошел днем 4 апреля возле одной из многоэтажек на Университетской набережной. Произошедшее попало на видео.
На кадрах видно, как челябинка направляется в сторону подъезда, ее настигает злоумышленник и пытается выхватить сумку. Жертва крепко держит свои вещи, падает на землю, после чего грабитель несколько метров тащит ее по асфальту. Мужчине все-таки удается забрать сумку и сбежать.
«По данному факту в ОП „Калининский“ возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж)», — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Челябинску.
На данный момент подозреваемый еще не задержан.