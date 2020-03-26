Пожилых южноуральцев просят воздержаться от походов в храмы и мечети

Будут предприняты дополнительные ограничительные меры.

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Ограничительные меры во время религиозных служб введут на территории Челябинской области. Глава региона Алексей Текслер провел телефонные переговоры с представителями традиционных конфессий, чтобы обсудить профилактические меры, которые могут задержать распространение коронавирусной инфекции.

«С Митрополитом Челябинским и Миасским Григорием глава региона обсудил вопросы соблюдения региональных ограничительных мер, в том числе уменьшение численности прихожан в церкви в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Сегодня владыка обратится к пастве, призывая прихожан, прежде всего старше 65 лет воздержаться от походов в храмы и молиться дома», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Также Алексей Текслер пообщался с муфтием Челябинской и Курганской областей Ринатом Раевым. В ходе общения было решено поддержать ранее принятые в стране меры по ограничению времени проповеди и присутствия прихожан на пятничном намазе.