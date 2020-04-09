Пятерых грабителей задержали в Ленинском районе Челябинска

Они выносили продукты и средства гигиены из магазинов.

Послушать 00:00

ВАЗ-2107 остановили полицейские в Ленинском районе Челябинска. Внутри авто находились пять местных жителей в возрасте от 17 до 24 лет. В ходе досмотра в транспортном средстве нашли продукты и средства гигиены. Откуда товар они объяснить не смогли. В отделе полиции они сознались в шести хищениях из торговых точек на территории Ленинского района. Передвигаясь на авто, они заходили в разные магазины и совершали хищения.

«По двум эпизодам возбуждены уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. По другим фактам хищений возбуждены административные производства по статье 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хищение)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных.