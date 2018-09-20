/ Челябинцы возмущены кражей винтажного забора на ЧМЗ

Охотники за металлом несколько ночей срезали ограждение.

Жители Металлургического района заметили, что на улице 50-летия ВЛКСМ начали пропадать части уличного ограждения. Людям нравилось гулять по благоустроенной аллее, но теперь от красивого винтажного забора почти ничего не осталось.

Всегда любил там прогуливаться и смотреть на этот заборчик. Это же просто была мечта урбаниста, а теперь дыры и некрасиво. — пожаловалась местная жительница.

По словам очевидцев, неизвестные приезжали на машинах и воровали забор по ночам. Автомобили использовались разные, так что вычислить охотников за металлом жители не смогли. Чтобы прекратить обезобразживание забора, вызвали полицию. Злоумышленники были задержаны.

Установлены личности участников преступления. Но собственника забора пока найти не могут, по документам он никому не принадлежит. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД Челябинска.

Проверка по данному делу продолжается.