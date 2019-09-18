Цена за дом Пчелина необоснованно завышена, посчитали риэлторы

Пожар нанес собственнику особняка серьезный ущерб, и он решил избавиться от здания.

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Старинный особняк, расположенный на пересечении улиц Труда и Свободы, выставили на продажу. О том, что «Дом Пчелина» продается, стало известно по объявлению, которое появилось на фасаде здания.

«Собственник — физическое лицо. Действительно, он сейчас пытается продать данный объект. По его словам, из-за пожара, который произошел недавно в здании, он понес большие убытки», — сообщил сайту «Первый областной» исполняющий обязанности председателя государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александр Баландин.

По предварительным данным, продать дом Пчелина хотят за пять миллионов рублей. Но эксперты считают, что реализовать объект за такую сумму — нереально.

«Пять миллионов это, конечно же, нереальная цена для того рода объектов. Речь может идти исключительно о какой-то символической стоимости. Будущий собственник будет четко понимать, что восстановление памятника архитектуры существенно затратнее. Чтобы его восстановить, нужно заплатить 15-20 миллионов и еще заплатить 5 миллионов за покупку. Это получается сумма, за которую можно купить на сегодняшний день объект существенно больше проще и выгоднее», — сообщил сайту bfm74.ru профессиональный риэлтор и эксперт в области недвижимости Андрей Ветхов.

Отметим, что здание необходимо будет восстановить, а также постоянно поддерживать в надлежащем состоянии. По мнению экспертов, желающих приобрести дом Пчелина будет немного.