Актриса МХАТа призвала жителей страны помочь в восстановлении кыштымской усадьбы

Белый дом закрыт на реконструкцию с 1995 года и находится на грани обрушения.

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История усадьбы Демидовых в Кыштыме, прозванной местными жителями «Белым домом» из-за ярко-белого цвета фасада, насчитывает больше 260 лет. Ее основание датируется 1757 годом. При освоении города промышленник Никита Демидов выбрал это место под строительство дома для проживания хозяев. Позднее усадьба принадлежала уральскому предпринимателю Льву Расторгуеву. Благодаря ему архитектура здания претерпела крупные изменения.

Недавно актриса театра и кино Инга Оболдина в шоу одной из радиостанций обратилась к жителям России с просьбой помочь собрать деньги на реставрацию исторического объекта. «Первый областной» поговорил с участниками истории и выяснил, насколько значимым объектом является знаменитая усадьба.

«В 19-ом веке "Белый дом" использовался под различные цели. Собственно говоря, сами заводовладельцы здесь не жили, имеется в виду, собственники предприятия, конечно же. Управляющие здесь жили, здесь на первом этаже жил наш легендарный управляющий Карпинский, остальные помещения использовались под заводские цели. Например, какие-то были здесь службы. Тем не менее, убранство "Белого дома" было очень богатым, на третьем этаже сохранился прекрасный каминный зал, там камины стоят и по сей день, они зашиты досками, но они там есть. Прекрасное каслинское литье. Когда-то каминов было три, сейчас их осталось два. Из исторических описаний известно, что был так называемый, зеркальный зал, где проводились балы. Нельзя сказать, что он был в чистом виде жилой дом, он имел многопрофильное предназначение»,— рассказал Игорь Красильников, научный сотрудник кыштымского историко-научного музея.

Белый дом также известен своим музеем с интересной историей создания. В 1889 году в Кыштым приезжал Дмитрий Менделеев в составе научной экспедиции, осматривать местные заводы. Он оставил восхищенный отзыв об этом месте, увидев каслинское литье. Среди необычных предметов быта здесь можно было найти деревянную кровать, на которой спал император Александр Первый во время пребывания в Екатеринбурге в 19 веке.

«Это достопримечательность федерального значения, это не просто для Кыштыма важное здание, это архитектурный ансамбль, который дорог всей России. Именно оттуда начиналась наша золотопромышленность, серебряная промышленность и чугунная история. Кто не помнит своих корней и истории, тот рискует потерять и будущее. Кыштым - это моя родина, которую я очень люблю, это очень красивый город, я, и не только я, его называю «Уральской Швейцарией», потому что там и горы, и озера, и пещера, и очень сложный ландшафт»,— поделилась Инга Оболдина, актриса театра и кино.

Актриса призывает помочь жителей России в восстановлении объекта культурного и исторического значения. Только при совместных усилиях, работе профессионалов и капитальном ремонте объекта появится уверенность в сохранении части великой истории России.