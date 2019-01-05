/ Стало известно о состоянии мальчика, спасенного из-под завалов в Магнитогорске

11-месячный Ваня Фокин начал дышать самостоятельно.

Состояние младенца, который провел более 35 часов под завалами в Магнитогорске — стабильное. После проведенной экстубации, Ваня Фокин начал дышать самостоятельно, сообщают РИА Новости.

Четверо суток под круглосуточным наблюдением ведущих специалистов московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии находится десятимесячный Ваня Фокин. Состояние мальчика медики оценивают как стабильное. За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешёл на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке. Врачи продолжают наблюдать за состоянием малыша в круглосуточном режиме. — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

Напомним, что ребенка нашли под обломками обрушившегося подъезда 1 января. Вечером этого же дня он был доставлен в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.