/ Борис Дубровский встретился со школьницей, которая спасла провалившуюся под лед подругу

Глава региона поблагодарил девочку за смелость, а ее родителей — за воспитание дочери.

Саша Панина из Миасса, которая спасла провалившуюся под лед подругу, вместе с мамой была приглашена на встречу с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

Искренне рад нашей встрече. Прежде всего, хочу сказать тебе, Александра, большое спасибо за твой поступок. Не каждый может сообразить, что нужно делать в экстремальной ситуации. Главное, что ты не растерялась, вспомнила, чему тебя учили родители, и действовала очень четко. В итоге — спасла человека. Признателен родителям за воспитание дочери, учителям — за то, что дали нужные знания и навыки. Дети должны учиться беречь себя. Тогда и таких происшествий будет меньше. — поблагодарил Сашу Борис Дубровский.

Глава региона уточнил, как себя чувствует Даша Кайгородова, которую Саша достала из-подо льда. У девочки сейчас все в порядке, она хорошо себя чувствует и посещает школу.

Губернатор подарил храброй девочке планшет, который пригодится во время учебы, ее маме преподнес букет цветов, а для младших брата и сестры Саши — двух плюшевых медвежат.

Напомним, что 17 февраля 2019 года, Саша Панина и Даша Кайгородова гуляли недалеко от городского пруда в Миассе. Девочки увидели проталину на льду, но не успели дойти до нее, как Даша провалилась в холодную воду. Саша вспомнила то, чему учил ее отец-рыбак и одним рывком вытащила подругу, которая могла погибнуть.