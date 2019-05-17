/ Мужчина пропал возле озера в Челябинской области

Поиски длятся уже 2 недели.

Волонтеры из Челябинской области разыскивают 34-летнего Руслана Кабильдинова. Мужчина живет в Кыштыме, но в последний раз его видели в Каслинском районе. 3 мая он оказался в делянке возле озера Силач. После этого Руслан Кабильдинов не выходил на связь, местонахождение его неизвестно.

Пропавший был одет в темно-серую кепку-бейсболку, красный пуховик, синие джинсы, черные зимние ботинки. — рассказали сайту «Первый областной» в инициативной поисковой группе «Снежинск-СПАС».

Приметы Руслана Кабильдинова: на вид 35 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, темная борода, короткие черные волосы с залысиной.

Особые приметы: на лице с левой стороны шрам 10 сантиметров, на левом предплечье татуировка «абстракция».