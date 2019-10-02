Стали известны результаты экспертизы тела многодетной матери из Златоуста

Они будут учтены при расследовании уголовного дела.

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В Златоусте была проведена судебно-медицинская экспертиза тела многодетной матери, которая скончалась 29 сентября при неустановленных обстоятельствах.

«Экспертиза показала, что 26-летней женщине были нанесены увечья, несовместимые с жизнью», — сообщил собственный источник сайта «Первый областной» в Златоусте.

Следственным управлением СК России по Челябинской области было возбуждено уголовное дело. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, был задержан муж погибшей. В настоящее время устанавливаются все подробности произошедшего.