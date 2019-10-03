«Бьет, значит, любит»: как спастись от мужа-тирана и не стать жертвой домашнего насилия

Психолог рассказала, как вести себя женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

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Смерть 26-летней многодетной матери из Златоуста взволновала южноуральцев. Родные погибшей уверены, что молодую женщину избивал муж, что и привело к трагедии. Следственный комитет возбудил уголовное дело, к ситуации подключилась депутат ЗСО. Как не стать жертвой домашнего насилия и спастись от мужа-тирана? Попробуем разобраться.

С данным вопросом мы обратились к психологу. По ловам эксперта, физическое насилие не формируется в один день, часто в семьях мужчина начинает давить на свою жену, прикрывая свои действия различными аспектами. Например, под видом внимания, заботы и желания лучшего он повышает свой контроль, лишая женщину ощущения воли и собственных сил.

«Часто ощущения рядом с мужчиной подобного формата — это беспомощность, бессилие и страх», — пояснила сайту «Первый областной» психолог Елена Савельева.

Чтобы не стать жертвой домашнего насилия, важно на ранних этапах выявлять подобное отношение к себе, чтобы ситуация не усугубилась. Муж может вас перебивать, чрезмерно контролировать, оскорблять, унижать, обесценивать. Что делать, если вы все-таки столкнулись с физическим насилием, побоями и издевательствами?

«Важно сообщить об этом близким родственникам, друзьям, попросить помощи. Самое главное — не бояться, потому что часто жертвы подобного насилия боятся сделать какой-то шаг. Важно собрать детей, в крайнем случае, если некуда идти, нужно обратиться в кризисный центр. Иметь решимость, важно выходить из позиции жертвы. Брать на себя ответственность за свою жизнь, за жизнь своих детей и куда-то обращаться, если дело доходит до крайности. Практика показывает, если женщина может дать отпор внезапно, стукнуть, выдержать удар, быть более агрессивной, чем он, это пугает мужчин. Но не стоит брать это за универсальный совет, так как мужчины бывают разные, и есть определенный риск», — дала рекомендации Елена Савельева.

В ситуации, когда женщина осталась со своей проблемой одна, рядом нет родных и друзей, которые могли бы помочь, стоит обратиться в специальные кризисные центры, которые могут дать приют матери и ребенку. В Челябинске уже седьмой год работает Центр защиты семьи, материнства и детства «Берег». По словам его руководителя, иерея Владимира Панарина, настоятеля храма великомученика Пантелеимона-Целителя, за помощью обращаются люди с разными ситуациями, но пятая часть из них связана с насилием в семье. В центре есть психолог-доброволец и даже юрист.

Женщины и матери, столкнувшиеся с домашним насилием, или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации могут обратиться по телефону Центра «Берег»: +7 (351) 223-03-09.