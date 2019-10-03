«На развод подашь — прибью, а сам лучше сяду»: близкие Светланы Сергеевой рассказали о ее жизни с мужем-тираном

Родные многодетной матери, погибшей накануне в Златоусте, не верят в то, что смерть не криминальна.

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В Челябинской области продолжается расследование смерти 26-летней Светланы Сергеевой. Родственники рассказали, какой была молодая многодетная мать, а также о ее отношениях с супругом, который сейчас задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти женщины.

По словам отца погибшей, он мало общался с мужем дочери, поэтому не знал о проблемах в их семье. Вместе супруги прожили около дух лет, приезжали в гости, с виду все было благополучно. О том, что возлюбленный Светланы трижды судим, он узнал уже после трагедии. Женщина все время посвящала воспитанию детей. У нее осталось две дочери, одной из которых девять лет, а другой нет и года, а также пятилетний сын. Мужчина говорит, что в последнее время Дмитрий часто гулял с какой-то знакомой. В день трагедии он получил зарплату и вновь ушел.

«Она ему вещи собрала, хотела развестись. Он при нас говорил: „Если на развод подашь — прибью, а сам лучше сяду“. Может, так и получилось. Хочу справедливости, чтобы он сидел. Почему дочь должна там лежать, а он гулять. На лице у нее гематомы, все губы синие, в крови она была, на шее — похоже на удушье», — поделился воспоминаниями Анатолий Чиглинцев, отец погибшей.

С бывшим мужем, от которого Светлана родила старшую дочь, у нее были хорошие отношения. Но от него она тоже скрывала, что с новым возлюбленным у нее были конфликты. Сейчас мужчина планирует забрать своего ребенка и воспитывать самостоятельно. О погибшей экс-супруг вспоминает только хорошее и не может поверить в ее смерть.

«Добрая такая, всегда помогала с советами, поддерживала, хотя мы давно разошлись. Я сомневаюсь, что у нее инфаркт. Она на сердце никогда не жаловалась, родила троих детей сама. Когда в гроб заглянул, я просто ее не узнал. Не верю, что она сама умерла», — рассказал Станислав Есин, первый муж погибшей.

Матери погибшей о смерти сообщил муж Светланы. Она также не верит в остановку сердца, так как видела на теле дочери побои. Убитая горем женщина говорит, что Дмитрий в последнее время часто уходил из дома, не помогал жене дома и с детьми.

«Всегда с детьми она везде. Он приходит с работы, сел на мотоцикл, поехал кататься», — говорит Алена Чиглинцева, мама погибшей.

Напомним, 26-летняя многодетная мать была найдена мертвой в одной из квартир Златоуста утром 29 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, подозревается муж погибшей. Мужчину задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.