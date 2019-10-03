«Ребенка я ему не отдам»: отец погибшей многодетной матери боится лишиться внучки

Родители Светланы считают, что Дмитрий может навредить 10-месячной малышке.

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Родственники погибшей многодетной матери из Златоуста уже второй раз со дня похорон приезжают на кладбище, чтобы проститься. Родители все еще не могут поверить в ее смерть, но тут же столкнулись с еще одной проблемой. Дмитрий, отец младшей дочери Светланы, в разговоре с журналистами заявил, что хочет забрать 10-месячную малышку к себе, если его выпустят.

«Я не хочу его видеть даже, ребенка я ему не отдам. С его обращением: если он дочь убил, что он с ребенком сделает. Он здесь вообще не прописан, я дочери не давал этого делать, потому что не знал, кто он такой», — говорит Анатолий, отец погибшей.

Напомним, трагедия произошла утром 29 сентября в одной из квартир Златоуста. Родственники уверены, что 26-летнюю Светлану Сергееву жестоко избил муж, отчего многодетная мать скончалась. Следственный комитет расследует уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть. Подозреваемый — муж погибшей — задержан. Решает вопрос об избрании меры пресечения.