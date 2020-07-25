Стали известны подробности смертельного ДТП с участием четырех авто на М-5

У большегруза с полуприцепом разорвало колесо.

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Смертельная авария произошла утром 25 июля на 1594 км автодороги Москва — Челябинск в районе Сима. На трассе столкнулись большегруз с полуприцепом, грузовик и две легковушки. В результате аварии один человек погиб, четверо получили травмы различной степени тяжести.

«Водитель 1982 года рождения, управляя автомобилей DAF с полуприцепом, в результате разрыва переднего правого колеса не справился с управлением и допустил занос прицепа на полосу встречного движения, тем самым совершил столкновение со встречными грузовиком „Исузу“ под управлением водителя 1975 года рождения. А также легковыми „Ниссан“ и „Хендай“, двигавшимися за грузовиком», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Водитель «Исузу» от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку. На участке, где произошла массовая авария, было организовано реверсивное движение.

Как сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Урал», в аварии получили ранения четыре человека. По словам очевидцев, в момент ДТП на трассе шел дождь.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Точная информация о пострадавших будет известна позднее.