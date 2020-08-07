Дорожники предупредили об ограничениях на М-5

Работы ведутся на мосту через Сильгу и 1750 километре трассы.

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На мосту через реку Сильга на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области вводится временное ограничение движение. Проезд будет закрыт один раз сегодня, 7 августа, с 17:00 до 20:00 на 15 минут, два раза в субботу, 8 августа, с 08:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, на 15 минут и с 9 по 14 августа с 8:00 до 20:00 на 30 минут по одному закрытию в день.



«ФКУ Упрдор „Южный Урал“ просит пользователей автомобильных дорог с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать время в пути с учетом ремонтных работ. А также в обязательном порядке необходимо принимать во внимание изменение схемы организации дорожного движения на участке ремонтных работ, следить за знаками и соблюдать указанный скоростной режим»,— прокомментировали «Первому областному» в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Также на М-5 ведутся работы по устранению деформаций. Из-за этого на 1750 километре введено временное ограничение. Оно продлится больше месяца.

«В связи с проведением работ по ликвидации деформаций на автомобильной дороге М-5 „Урал“ км 1750 введено временное ограничение для транспортных средств в виде снижения скорости и организации реверсивного движения с 4 августа по 20 сентября 2020 года. Водителям необходимо учитывать время в пути с учетом ремонтных работ»,— добавили в организации.

Для водителей действует круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал». В неё можно обратиться по номеру: 8 (351) 266-65-63.

Напомним, именно на мосту через Сильгу 16 июня этого года произошла жуткая авария, в которой грузовик врезался в несколько машин на ремонтируемом участке дороги. Жертвами ДТП стали 9 человек, 2 из которых погибли.