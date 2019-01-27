/ Появились подробности возгорания в углеподготовительном цехе ММК

Пожару присвоена вторая степень сложности.

Сегодня в 9 утра поступило сообщение овозгорании в углеподготовительном цехе ММК. Загорелась транспортерная лента конвейера, на высоте 30 метров. Площадь пожара составила 770 квадратных метров, ему присвоена вторая степень сложности.



Отделение 51-й пожарно-спасательной части и газодымозащитная служба создали оперативный штаб пожаротушения. Всего к тушению привлечено 57 человек и 17 единиц техники.

Продолжаются работы по полной ликвидации сложного пожара на территории одного из цехов магнитки. На производственный цикл работы предприятия данное происшествие не повлияло. — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Также, в пресс-службе МЧС сообщили, что во время происшествия никто не пострадал.