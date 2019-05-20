/ Избитый в Магнитогорске журналист скончался

Михаил Скуридин два месяца находился в коме.

Журналист из Магнитогорска Михаил Скуридин, находившийся в коме два месяца, скончался в ночь на понедельник, 20 мая. Об этом сайту «Первый областной» рассказал коллега журналиста, главный редактор издания «Магнитогорский Металл» Олег Фролов.

Сегодня он скончался. Сейчас родственники занимаются организацией похорон: где он будет похоронен, через сколько, в каком состоится зале, где будет могила. Для нас это и профессиональная, и личная потеря. До сих пор не найдены причастные к этому делу, но вроде как полиция работает, но, увы, безрезультатно. Два месяца он в коме пролежал, спасали как могли, но не спасли. — рассказал сайту «Первый областной» главный редактор издания «Магнитогорский Металл» Олег Фролов.

Напомним, Михаил Скуридин стал жертвой дорожного конфликта в центре Магнитогорска. Журналист вступил в перепалку с водителем серебристого «Киа Спортейдж», который не уступил ему дорогу. В результате конфликта автовладелец ударил Михаила Скуридина по голове и скрылся с места происшествия.

Коллектив сайта «Первый областной» выражает соболезнования семье и коллегам Михаила Скуридина.