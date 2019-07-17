На Южном Урале около 200 человек были укушены клещами

Из них от клещевых инфекций пострадали 26 детей.

В Челябинской области за этот сезон были госпитализированы 191 человек с клещевыми инфекциями. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Было обнаружено, что из 7700 исследованных клещей 24,8 % инфицированы боррелиями, 2,5 % — эрлихиями, 1,3 % — анаплазмами и 0,7% — вирусом клещевого энцефалита. Из этого следует, что и количество заражённых этими заболеваниями достаточно немаленький.

По данным мониторинга Роспотребнадзора из 191 заражённого клещевыми инфекциями 26 из них оказались детьми. При этом на сезон 2019 года зафиксированы 11 случаев заражения клещевым энцефалитом и 15 случаев — клещевым боррелиозом.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области настоятельно рекомендует обезопасить себя и своих родных, сделав прививку от клещевого энцефалита. Вакцинацию вам смогут сделать в поликлинике по месту жительства. Специальный препарат можно приобрести в любой аптеке Южного Урала по рецепту врача. Курс вакцинации состоит из 3-х прививок, очередные ревакцинации проводятся 1 раз в 3 года.