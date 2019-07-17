В одном из магазинов Южного Урала продавали просроченные продукты

У многих товаров срок годности истёк три года назад.

В магазине села Чесма Челябинской области предприниматель продавал продукты с истекшим три года назад сроком годности. Сам продавец продуктов не проходил гигиеническую подготовку и аттестацию в течение восьми лет, при нормативе — один раз в два года.

В ходе проверки было установлено, что предприниматель продает конфеты, шоколад, повидло, чай, кофе и консервы с истекшим сроком годности от одного месяца до трех лет. А мясо, рыба, хлебобулочные изделия не сопровождены товарной документацией и маркировкой. Из-за этого почти невозможно идентифицировать их потребительские свойства. Сложно установить качество этих продуктов, их безопасность, а также соблюдение сроков реализации. Вдобавок ко всему продукты питания были размещены в морозильных камерах без термометров для контроля режима хранения.

После обнаруженного нарушения прокуратура добилась решения Арбитражного суда на снятие продукции с реализации. Предприниматель привлечен к административной ответственности за продажу населению просроченных продуктов. Ему будет вынесен штраф за нарушение требований технических регламентов при реализации продукции, создавших угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.