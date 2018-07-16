/ Центральный стадион вспыхнул в Челябинске

На месте потребовалась помощь восьми автомобилей МЧС.

На Центральном стадионе в Челябинске сегодня, 16 июля, произошел пожар. 15 человек, которые находились в этот момент в помещении, самостоятельно эвакуировались. За помощью к огнеборцам горожане обратились в 11:33. На то, чтобы добраться до места и потушить пламя, им потребовалось около получаса.

Уже в 12:00 пожар был потушен. На месте были шесть автоцистерн, автолестница и автомобиль — всего восемь единиц техники. — пояснили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Известно, что возгорание произошло на втором этаже в одном из помещений. Там вспыхнул утеплитель, в результате выгорело 10 квадратных метров. По данным специалистов, обошлось без жертв и пострадавших.

Отметим, что на загоревшемся стадионе сейчас активно готовится к новому футбольному сезону клуб «Челябинск». Сам сезон стартует 18 июля.