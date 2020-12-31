Прокуратура направила в суд уголовное дело о финансовых махинациях при строительстве стадиона «Центральный» в Челябинске. Претензии адресованы женщине — директору компании «Русэнергострой». Именно эта организация выступала подрядчиком капремонта в августе — ноябре 2019 года.
«Компания „Русэнергострой“ выполняла работы в рамках контракта по капитальному ремонту теплового пункта и футбольного поля с искусственным покрытием. По версии следствия, футбольное поле с покрытием и четыре насоса, поставленные подрядчиком, не соответствовали условиям контракта. Но обвиняемая предоставила акт о приемке выполненных работ на сумму около 16 млн рублей», — сообщает прокуратура Челябинской области.
Мошенничество выявили сотрудники стадиона «Центральный». Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.
Сейчас дело направлено в Центральный районный суд, где его и рассмотрят.