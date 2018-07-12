/ В челябинском аэропорту обнаружены нарушения правил пожарной безопасности

Представители транспортной компании отказались от комментариев.

Международный аэропорт «Челябинск» оказался небезопасен для пассажиров. Выяснить это удалось в ходе прокурорской проверки. Теперь помещения аэропорта необходимо привести в соответствие с противопожарными требованиями.

В ходе проверки выявлены грубые нарушения Федерального закона «О пожарной безопасности», связанные с ненадлежащим функционированием систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По итогам проверки возбуждено дело об административном правонарушении, по которому «Челябинское авиапредприятие» должно выплатить штраф в размере 75 тысяч рублей. Также руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

Отметим, что при обращении к представителям аэропорта «Челябинск» ответа получить не удалось. В пресс-службе от комментариев отказались.