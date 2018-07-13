/ Летний и зимний костюмы для пожарных сошьют в колонии Челябинска

Заключенным предстоит поработать над 2 тысячами комплектами формы.

В исправительной колонии № 5, расположенной в Металлургическом районе Челябинска, теперь будут отшивать одежду для сотрудников МЧС. С ведомством заключили контракт, обсудили модели изделий. Затем в колонии создали прототипы-образцы, а также обучили пошиву бригаду. Так что сразу 75 человек из числа спецконтингента получили работу.

Заключение данного контракта позволило дополнительно загрузить производственные мощности данного исправительного учреждения и обеспечить бесперебойной работой на третий квартал 2018 года. Исправительным учреждением будут изготовлены комбинезон зимний и костюм летний. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУФСИН региона.

В ИК-5 изготовят примерно 2 тысячи комплектов изделий. При этом колония давно известна швеями, быстро осваивающими новые виды работы. При учреждениях даже существуют специальные училища, позволяющие заключенным овладеть ранее незнакомой профессией.