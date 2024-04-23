В Челябинске задержали подозреваемого в нападении с ножом на мужчину

Потерпевшего ранили на улице

Челябинские полицейские по горячим следам задержали 58‑летнего мужчину, напавшего с ножом на 47‑летнего прохожего, сообщили в ГУ МВД по региону.

Сообщение в отдел полиции «Металлургический» поступило из больницы, куда доставили раненого.

«К проведению оперативно-розыскных мероприятий подключились оперативники городского УМВД. Вскоре, благодаря профессиональной и грамотной работе стражей порядка, личность злоумышленника была установлена», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ).

Конфликт развернулся на улице, подозреваемый достал нож и ударил оппонента в живот.

Как ранее сообщал наш сайт, в Еманжелинске мужчину отправили в СИЗО по обвинению в покушении на убийство.